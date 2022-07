Altri due decessi per il coronavirus in Liguria e 871 nuovi casi di contagio scoperti con soli 3.114 test tra antigenici e molecolari.

Continua a circolare in modo massiccio, anche nella nostra regione, il virus anche se la campagna di vaccinazione limita i casi gravi e i decessi. Occorre però mantenere le misure di auto-protezione minima come l’uso della mascherina nei luoghi affollati e del distanziamento precauzionale.

Il bollettino della Regione Liguria registra la morte di una donna di 93 anni morta all’ospedale di Sanremo e di un uomo di 84 anni deceduto al policlinico san Martino.

A oggi i decessi per Covid in Liguria da inizio pandemia sono 5.366.

Molto alto il numero dei contagi, ben 871 scoperti con poco più di 3mila test effettuati su una popolazione di oltre un milione e 500mila persone residenti cui vanno aggiunti, nei mesi estivi, i turisti. Il tasso di positività è al 27,9%.

In aumento anche i ricoveri con un aumento di 19 unità in appena 24 ore.

Aumentano purtroppo anche i ricoveri nei reparti di Terapia intensiva (9) con un aumeno di 2 unità in 24 ore e dove, purtroppo si registra il maggior numero di decessi.