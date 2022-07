Quiliano (Savona) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della persona di 55 anni trovata ieri deceduta in una strada dell’entroterra, tra Savona e Vado Ligure.

Il corpo senza vita è stato trovato da alcuni passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine ma per la persona non c’era più nulla da fare.

Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza e si pensa ad un malore improvviso ma le indagini restano aperte sino agli esami medico legali che accerteranno le cause del decesso.