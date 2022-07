Un uomo di 78 anni è deceduto per il covid all’ospedale San Martino ma per il terzo giorno consecuivo il numero dei contagi è in leggero calo. A registrarlo l’ultima edzione del bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’emergenza ancora in atto.

Nel fine settimana sono calati gli esami fatti e calano anche i contagi rilevati ma, in percentuale, il tasso di positività è in calo (21,95%) da alcuni giorni.

In aumento, però, le ospedalizzazioni anche per l’aumento del tasso di persone che hanno fatto l’ultimo richiamo del vaccino da oltre tre mesi.

Ben cinque in più le persone ricoverate in ospedale, 430 in tutta la Liguria. Aumenta ancora anche il numero dei casi più gravi registrati. Nei reparti di Terapia intensiva sono ora 13.

Questo il dettaglio dei nuovo contagi, suddiviso per provincia:

Genova 313

Savona 162

La Spezia 124

Imperia 60

Chiavari e Tigullio 20

I guariti nelle ultime 24 ore sono 722. In isolamento domiciliare ci sono 23209 persone, 40 in meno rispetto a ieri. I morti da inizio pandemia sono 5387. In 24 ore sono state somministrate 677 dosi di vaccino. (ANSA).