Genova – Emergenza caldo in Liguria e gli ospedali genovesi fanno registrare un aumento del 30% delle cure mediche e dei ricoveri. A confermarlo Angelo Gratarola, direttore del Dipartimento di Emergenza dell’ Ospedale Policlinico San Martino, alle prese con l’ennesimo periodo di super lavoro dovuto, questa volta, al clima.

Negli ultimi giorni è aumentato di un terzo il numero degli interventi medi del 118 e sono numerosi i casi di emergenza “causati” dal mancato rispetto dei consigli dati ma anche di vera e propria incoscienza.

Se sono numerosi gli anziani over 70 che non rispettano i suggerimenti di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, sono i “giovani” a suscitare maggiore incredulità visto che ci sono persone che vanno a correre per strada nelle ore di caldo torrido e in pieno sole.

Una sorta di “running suicida” con temperature prossime ai 40 gradi, umidità elevata e sole che non perdona.

L’invito del personale sanitario è a non sottovalutare il caldo di questi giorni – bollino rosso anche per la giornata di oggi e domani – e a rispettare i consigli medici, specie per bambini e anziani.

Raccomandazioni anche per gli sportivi che dovrebbero spostare gli orari di allenamento al mattino presto o alla sera tardi e comunque non nelle ore di massima insolazione.