Quattro decessi e 1.834 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultimo bollettino diffuso da Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Il covid ha fatto quattro nuove vittime, tra gli 81 e i 94 anni, portando il numero dei decessi complessivi a 5.400 da inizio pandemia.

Cala però il numero complessivo dei positivi al covid in Liguria, che tornano a essere meno di 25 mila. Sono 24824, 385 meno di ieri.

Con 8.501 test sono stati scoperti ben 1.834 nuove infezioni e il tasso di positività è al 21,57%, leggermente più alto rispetto al livello nazionale che è al 20,8%.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (451) mentre cala il numero dei pazienti più gravi o gravissimi ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva (13).

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 745

Savona 359

La Spezia 303

Imperia 243

Chiavari e Tigullio 167

I residenti in altre regioni sono 17