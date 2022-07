Quattro decessi e 1.314 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria, a registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso giornalente dalla Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza ancora in atto.

Continua a crescere il numero delle persone ricoverate in ospedale a causa del covid in un solo giorno sono aumentati di ben 11 unità e sono attualmente 468 in tutta la Liguria, sono 13 quelli ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva con i casi più gravi.

I decessi sono avvenuti tutti nella zona di Genova e riguardano persone di età compresa tra i 75 e i 93 anni.

I nuovi contagi scoperti sono 1.314 a fronte di 6.291 tamponi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone (591 molecolari e 5700 test antigenici).

Il tasso di positività è del 20,88%, leggermente più alto rispetto al livello nazionale che raggiunge il 19,5%.

“Gli esperti ci dicono che non solo abbiamo raggiunto il plateau dei nuovi contagi ma che questi stanno già diminuendo rispetto alle scorse settimane, per cui ci aspettiamo un calo anche della pressione ospedaliera nei prossimi giorni – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – una percentuale tra il 60 e il 70% di pazienti positivi al covid ospedalizzati è asintomatico e ricoverato per altre patologie, alcuni anche nei reparti intensivi”.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

Genova 524

La Spezia 236

Savona 225

Imperia 191

Chiavari e Tigullio 136