Torriglia – Storie, aneddoti tra il serio e il faceto, su una delle famiglie più potenti del Genovesato.

In una valle incantata, ricca di fascino e di misteri mai risolti, si potranno conoscere tanti degli aneddoti leggendari, raccontati su una delle famiglie più potenti del Genovesato, che qui aveva i propri domini.

Appuntamento sabato 30 luglio, alle ore 21, nel centro storico di Torriglia.

Dalla voce di Ivaldo Castellani, accompagnato dalla magica melodia del violino di Eliano Calamaro, e dalle coreografie del Gruppo storico Sestrese, apprenderemo di come Andrea Doria reagì alla Congiura, che portò la disfatta della famiglia Fieschi.

Da Francesco Pittaluga e dal Gruppo Storico i Gatteschi, sapremo quali sono stati gli ultimi pensieri di Gian Luigi Fieschi, poco prima di cadere rovinosamente nelle acque del porto di Genova dove perse onore e vita, che ogni anno ritornerebbe secondo le leggende dal regno dei morti, per contemplare dall’alto della valle i suoi feudi perduti.

Dai Cantastorie Giaminanti ascolteremo i segreti della bella di Torriglia ancora viva nel ricordo delle genti del luogo, e la Corte Fieschi ci rivelerà intrighi e segreti della liason tra Sinibaldo e la sua Clementina.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotare

Partenze ore 21,00 21,30

Organizzazione Pro Loco Torriglia in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon APS

Info: Pro Loco Torriglia sms o whatapp Tel. 3396400927