Genova – Rischio caos e disagi per l’autostrada A7 dove, a partire da oggi e sino al 20 agosto, aprono due cantieri nel tratto terminale verso il casello di Genova Ovest. A lanciare l’allarme trasportatori e associazioni dei Consumatori dopo l’annuncio del via ai nuovi lavori comunicato da Autostrade per l’Italia.

Si lavora per le barriere di sicurezza spartitraffico che verranno installate in corsia unica nel tratto compreso tra la Sopraelevata e la barriera di Genova Ovest in entrambe le direzioni con fine prevista il 20 agosto e per lavori di adeguamento della galleria San Bartolomeo nel tratto compreso tra la barriera di Genova Ovest e il bivio con la A10 in direzione Milano.

Dall’8 al 19 agosto lavori in notturna e lavorazioni in corsia unica permanente dall’11 al 19 agosto.

Per alleggerire il più possibile gli eventuali disagi alla circolazione, la direzione di Tronco di Genova ha previsto un incremento del numero di squadre di Viabilità in servizio presso il nodo autostradale genovese e dei presidi di soccorso meccanico in corrispondenza della barriera di Genova Ovest, della stazione di Genova Aeroporto e della galleria San Bartolomeo; sono state inoltre posticipate le cantierizzazioni dell’Ambito E dei lavori di risistemazione del Nodo di San Benigno e l’installazione delle barriere integrate sulle rampe di svincolo della stazione di Genova Aeroporto.