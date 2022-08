Levanto (La Spezia) – Si chiamerà Alice la tartaruga che lo scorso 15 luglio aveva nidificato presso la spiaggia della Pietra.

Il Comune della provincia spezzina aveva lanciato un sondaggio per stabilire il nome della specie marina, a cui hanno risposto ben 293 bambini sotto i dodici anni.

Il nome più votato è stato appunto quello di Alice.

Nel frattempo le uova vengono controllate e sorvegliate attentamente e la loro schiusa è prevista tra circa venti giorni.

L’attesa per l’evento, il secondo in Liguria, cresce ogni giorno mentre i ricercatori sottolineano che lo spostamento a nord delle aree di nidificazione delle tartarughe Caretta caretta non è una buona notizia perché significa che il mar Ligure, come il resto del Mediterraneo, si sta surriscaldando trasformando zone che prima non lo erano, in luoghi adatti alla nidificazione.

Quello di Levanto è infatti il secondo caso di deposizione di uova in Liguria e prima il fenomeno non era mai stato registrato.