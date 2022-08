Genova – I posteggi per disabili che erano stati “rimossi” in corso Italia sono tornati ma alcuni presentano delle problematiche che li rendono inutilizzabili per chi si sposta sulla carrozzina.

A segnalarlo le associazioni che rappresentano e difendono i diritti delle persone con disabilità che fanno notare come, dopo le proteste per la rimozione dei posteggi, per consentire i lavori alla nuova pista ciclabile, i posteggi riservati siano “tornati” ma con alcune criticità.

Il caso più critico è quello nel quale un palo per la segnaletica verticale, quello che indica appunto che il posteggio è riservato ai disabili, è stato posizionato proprio nello spazio dove dovrebbe passare la carrozzina del disabile.

“Difficilmente la persona disabile uscirà dal bagagliaio come indica la segnaletica orizzontale – ironizzano i segnalatori – e se scende dal lato del marciapiede incontrerà il palo nella rampa realizzata per il suo passaggio. Ci domandiamo chi realizzi questi lavori e come faccia chi deve controllare la correttezza dei lavori a non rendersi conto dell’errore. E dire che, per l’inaugurazione, è stata organizzata una bella biciclettata proprio sul posto”.