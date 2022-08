Sori – Stava lavorando su un terreno di sua proprietà quando è scivolato ed è caduto da una fascia. Momenti di comprensibile paura, questa mattina, per un anziano di 80 anni impegnato nella zona di Teriasca, nel comune di Sori.

I Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti soccorrerlo ma quando hanno capito che aveva forti dolori alla schiena ed ad una spalla hanno preferito far intervenire l’elicottero Drago. Dato che la persona si trovava a circa quaranta minuti di cammino dalla strada carrabile si è optato per far intervenire l’elicottero per il trasporto in ospedale.