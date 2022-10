Genova – Un appello sui social per aiutare Miky, lo sfortunato cagnolino di Clara Ceccarelli, la commerciante uccisa a coltellate nel suo negozio di via San Vincenzo dall’ex compagno

Il piccolo Miky era stato accolto in casa dal figlio della donna che, però è morto recentemente in circostanze ancora da chiarire.

Il cagnolino è ora ospitato da una persone che ha preso a cuore la sua triste vicenda ma non può tenerlo a lungo e così ha lanciato un appello su Facebook nella speranza che qualcuno risponda e adotti il povero Miky dalla vita decisamente sfortunata.

“Mi chiamo Miky – è scritto nel post su facebook – e la mia mamma è stata uccisa con 30 coltellate, nel suo negozio, mentre io, impotente, ero lì e non sapevo cosa fare. Sì la mia mamma, Clara Ceccarelli è morta a Genova, in via s Vincenzo.

Io sono rimasto con il figlio che aveva grossi problemi di salute e con il nonno molto anziano e invalido. Ma il destino si è accanito contro la mia famiglia e il figlio di Clara è morto ed il nonno è ricoverato in ospedale.

Una persona gentile mi sta aiutando a non finire in un canile ma non mi può tenere per molto.

Vi prego anche il canile no…. la mia mamma proprio non vorrebbe.

Sono piccolo, peso 8 KG, HO 7 ANNI e sono bravo, anche se non mi piacciono i cani maschi perché non sono castrato, ma per il resto amo tutti, anche i gatti!

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O SE VOLETE ADOTTARMI MANDATE UN MESSAGGIO AL NUMERO 3395385983.