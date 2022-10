Genova – Una persona intossicata e un appartamento distrutto. E’ il bilancio dell’incendio divampato ieri notte in uno stabile di via Lungo Polcevera.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22,30 quando alcuni vicini di casa hanno visto il fumo che usciva dalle finestre dell’abitazione ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, una volta entrati nello stabile, hanno soccorso una persona in evidene difficoltà per aver respirato i fumi dell’incendio.

La persona è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

Dopo aver verificato che nessun altra persona si trovasse intrappolata, i pompieri hanno spento il rogo ed avviato le prime indagini per accertare l’origine.

