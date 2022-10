Aggiornamento delle 18,30

Cassa Depositi e Prestiti ha inviato una comunicazione ai sindacati e ai lavoratori di Ansaldo Energia che contiene rassicurazioni e precisi impegni per il futuro dell’azienda.

Il corteo si scioglie e viene revocato lo sciopero di domani.

Genova – Ancora voli cancellati e pesanti disagi per i passeggeri dell’aeroporto Cristoforo Colombo bloccato da questa mattina dalla protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia.

Il blocco – secondo quanto annunciato dagli organizzatori – proseguirà sino a sera e poi i manifestanti andranno a dormire in fabbrica.

Domattina nuovo sciopero e nuova protesta alla quale aderiranno tutti i lavoratori metalmeccanici di Genova secondo quanto annunciato dai sindacati.

L’appuntamento per il concentramento prima di un probabile maxi corteo che potrebbe paralizzare la città alle 8,30 in piazza Massena a Cornigliano

“È da fine luglio – scrive in una nota la Fiom Cgil – che le lavoratrici e i lavoratori di Ansaldo Energia stanno manifestando per difendere l’azienda e con essa i posti di lavoro e una produzione strategica per l’intero Paese. Lo hanno capito le tante persone che hanno solidarizzato ieri con i manifestanti, lo hanno capito oggi i commercianti di Sampierdarena che hanno chiuso le serrande in solidarietà, lo hanno capito i ragazzi della Rete degli Studenti Medi, lo hanno capito alla Comunità di San Benedetto al Porto che ha appeso degli striscioni sulle proprie sedi e avanti così: solo Bucci e Toti non l’hanno capito. In assenza di risposte locali e nazionali la protesta continua. Domani sciopero dei metalmeccanici genovesi e corteo in città”.

I manifestanti: Se non ci saranno risposte entro questa sera faremo tremare Genova