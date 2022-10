Genova – Una vasca da bagno abbandonata per strada, in via Cantore. Sta facendo il giro dei social la foto, postata su una pagina locale, della vasca in ceramica abbandonata nella notte, senza troppi riguardi e senza dover cercare almeno un angolo appartato, dai soliti incivili, nel disinteresse di tutti.

Nonostante il servizio di raccolta rifiuti ingombranti del tutto gratuito e semplice da usare, i “furbetti” hanno scaricato la grossa vasca per strada senza alcun timore di essere individuati e puniti. Un segnale . secondo molti osservatori – del degrado che avanza inesorabile nella delegazione ed in particolare in alcune zone.

I residenti chiedono interventi concreti da parte di chi dovrebbe far rispettare le regole e il posizionamento di fototrappole e videocamere di sorveglianza nelle zona a maggior rischio di abbandono.

Altre città, come Recco e La Spezia, hanno avviato una dura lotta ai furbetti con centinaia di multe, molte delle quali fatte con le telecamere che ormai sono onnipresenti e con fototrappole che immortalano i “furbetti” e le targhe delle loro auto.