Sestri Levante (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista coinvolto intorno all’ora di pranzo in un grave incidente sulla statale Aurelia, lungo la strada per il passo del Bracco.

Per cause ancora da accertare un furgone ed una moto si sono scontrate violentemente e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dal sellino e catapultato a terra.

Nell’impatto ha riportato diverse ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la persona è stata stabilizzata ma è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per il trasferimento in codice rosso in ospedale.

In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidete e le responsabilità.