Genova – Ha importato circa 500 macchine da cucire industriali e 100 macchinari per tagliare i tessuti ma sprovvisti dei marchi di sicurezza italiani e di istruzioni in lingua italiana.

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno multato un importatore dopo aver scoperto il materiale, proveniente dalla Cina, in un carico giunto al Terminal PSA di Voltri.

I macchinari non sarebbero a norma con le leggi italiane per la sicurezza sul lavoro per l’assenza di istruzioni in lingua locale e per mancanza del nome del costruttore e dei marchi di sicurezza previsti dalla legislazione italiana.

Il materiale, così come è stato trovato, potrebbe essere potenzialmente pericoloso e quindi è stato bloccato e l’importatore multato.

Ora l’azienda ha un periodo di tempo per provvedere a regolarizzare il materiale oppure lo stesso verrà distrutto o rispedito al mittente, in Cina.