Genova – Indagini in corso, nella zona di via Agosti, nel quartiere di Cornigliano, per la segnalazione di alcuni residenti che denunciavano la presenza di un uomo che portava a spasso il proprio cane impugnando una pistola.

L’episodio è avvenuto ieri sera e all’arrivo delle volanti della polizia non è stato trovato alcun riscontro ma il numero di chiamate lascia pensare che l’episodio sia realmente avvenuto.

Gli inquirenti stanno visionando le telecamere della zona per verificare se ci sono riprese utili ad identificare l’uomo o il palazzo dal quale è uscito.

Non è escluso al momento che possa trattarsi di un’arma giocattolo e di uno stupido scherzo