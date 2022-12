Genova – Una festa con luci, musica e dolcetti quella in preparazione per giovedì 8 dicembre, in piazza De Ferrari, per “Liguria, feste di luce” con l’accensione della speciale illuminazione sul palazzo della Regione Liguria.

Alle 16 inaugurazione del presepe allestito nell’atrio del Palazzo della Regione Liguria, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci e dell’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca.

A partire dalle 17, cori Gospel, artisti di strada, acrobati sui trampoli, elfi e fate, degustazioni di dolci tipici, animazioni per i bambini.

Alle 18 l’accensione dell’albero di Natale con la festa che proseguirà fino alle 19.30.

Alle 18.30, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale la cerimonia di consegna da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Gino Paoli della Croce di San Giorgio, l’onorificenza istituita dalla Regione “a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale”