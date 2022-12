Genova – Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto di rigenerazione di via Felicita Noli, finanziato da 3,8 milioni di euro del Pnrr nell’ambito del Piano urbano integrato di Sampierdarena. Il progetto ha previsto l’acquisto di alcuni immobili fatiscenti, che saranno demoliti per realizzare un’area adibita a parcheggio e un hub per la mobilità sostenibile con cicloparcheggi, deposito e servizi dedicati alla mobilità. «L’intervento – spiega il vicesindaco Piciocchi – prevede anche la sistemazione di nuovo verde pubblico oltreché la realizzazione di nuovi parcheggi che daranno respiro ai residenti. Il progetto rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana, finanziato con oltre 90 milioni di euro di Pnrr, che abbraccia il quartiere di Sampierdarena e la bassa Val Polcevera con interventi che puntano a creare aree urbane attrattive e sostenibili per la socialità». Tra gli interventi previsti anche un collegamento pedonale tra via Noli e via Sampierdarena.

Approvato anche dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco Piciocchi, il progetto di riqualificazione dell’ex mercato civico di Bolzaneto, chiuso dal 2018. L’intervento, con 2,6 milioni di euro del Pnrr, prevede la realizzazione di una casa di quartiere con servizi socio-ricreativi tra cui aree per lo sport, aule per laboratori e spazi ricreativi.