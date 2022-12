Genova – Mondo del giornalismo a lutto per la morte, a 78 anni, di Nino Pirito, per anni firma degli spettacoli e della cultura, oltreché dello sport, del Secolo XIX, dove era stato inviato e caporedattore.

Pirito era stato anche cantautore di un certo successo, prima di dedicarsi al giornalismo: con il nome d’arte di Nino Tristano aveva preso parte anche al Festival di Sanremo.

Di origini calabresi, Pirito aveva cominciato a scrivere per il Tirreno di Livorno, città dove era approdato seguendo il padre dirigente pubblico.

Animatore delle prime televisioni private aveva diretto Telelivorno per poi diventare direttore di Telesecolo, la TV del Secolo XIX.

Dopo un passaggio alle TV del gruppo Mondadori era tornato a Genova nella redazione del Secolo XIX.

Grande conoscitore del settore degli spettacoli, ha seguito come inviato speciale una lunga serie di festival di Sanremo ed ha scritto diversi libri e non solo sulla manifestazione canora. Inoltre ha dato vita come autore e come opinionista a diverse trasmissioni televisive.