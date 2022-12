Celle Ligure (Savona) – Continua la paura a Celle Ligure, con i furti all’interno degli appartamenti che proseguono ormai con cadenza quasi settimanale.

L’ultimo di questi si è verificato in via Boschi in due riprese. Venerdì i ladri sono entrati nell’appartamento in questione, approfittando dell’assenza dei padroni di casa che, rientrati, hanno dato l’allarme.

Appena tre giorni dopo, sempre nello stesso appartamento, probabilmente gli stessi ladri sarebbero tornati per finire il lavoro, portandosi dietro anche il flessibile per riuscire ad aprire la cassaforte.