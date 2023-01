Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nell’incendio divampato in un appartamento in via Mottachiusura, nel quartiere di Quezzi.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate nella cucina ma si sono poi estese ad altre stanza mentre la proprietaria di casa è riuscita a mettersi in salvo fuggendo appena in tempo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno verificato che nell’edificio non ci fosse più nessuno e poi hanno spento le fiamme.

Un lavoro reso complicato dalla struttura dell’edificio che è stato dichiarato inagibile sino alle verifiche di stabilità.