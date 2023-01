Genova – Falso allarme bomba, ieri sera, nel centro storico genovese, per la telefonata giunta alle forze dell’ordine che annunciava la presenza di una bomba all’interno di un noto locale della movida.

Subito le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto e hanno bloccato il passaggio in vico Caprettari per poi attendere l’arrivo degli artificieri per la verifica dell’interno del locale.

Fortunatamente non erano ancora presenti clienti e avventori e così il controllo è avvenuto rapidamente e senza necessità di evacuare il locale.

I controlli si sono conclusi intorno alle 20.30 e il locale ha aperto normalmente e senza particolari disagi, salvo un pò di apprensione.

L’ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine è che si sia trattato di uno stupido scherzo o che, ancora, si possa trattare della decisione disperata di qualche residente della zona, disturbato dalla mala movida. Una sorta di “espediente” per impedire al locale di aprire.

Le indagini sono in corso sull’origine della telefonata, che sarebbe partita da una cabina telefonica, ma potrebbero estendersi tra le “lamentele” presentate nelle scorse settimane.

Nel caso venisse scoperto, per il “telefonista” scatterebbe la denuncia per procurato allarme.