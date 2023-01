Roma – Addio a Gina Lollobrigida, celebre attrice italiana. Aveva 95 anni.

Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, Gina Lollobrigida ha segnato la storia del Cinema italiano recitando in moltissimi film che restano colonne portanti del mondo dello Spettacolo.

Soprannominata “la Bersagliera” Gina Lollobrigida era stata ricoverata nel settembre scorso per una frattura ad un femore.

In carriera si è aggiudicata, tra gli altri, sette David di Donatello e la sua partecipazione a film indimenticabili come “La citta’ si difende”, “Achtung banditi” l’hanno consacrata per sempre.