Genova – Ancora cinghiali sulle strade e ancora pericolo per automobilisti e soprattutto per chi viaggia su mezzi a due ruote.

Nella notte una famigliola di cinghiali ha passeggiato tranquillamente in corso Europa, nel levante genovese, all’altezza del cavalcavia di via Carrara, a Quarto.

Come sempre è scattata l’allerta e la polizia locale ha seguito la famigliola lanciando un messaggio di allerta sulla messaggistica del canale GenovAlert

(Foto di Archivio)