Portofino – Stava percorrendo i sentiero del passo del Bacio, sul promontorio del monte di Portofino, quando ha perso l’equilibrio in un punto esposto e a strapiombo sulle rocce ed è scivolata sul pendio per circa una ventina di metri.

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per una ragazza che aveva deciso di affrontare una delle escursioni più impegnative del Parco.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno raggiunto la ragazza via terra e si sono accertati delle sue condizioni ed hanno poi chiamato l’elicottero Drago VF 125.

Individuata la ragazza il personale elisoccorritore è stato verricellato sul sentiero superiore dove hanno creato una sosta alpinistica e calandosi sulle corde, la hanno raggiunta. Valutata la buona condizione di salute hanno richiamato il Drago che li ha issati a bordo con il verricello.