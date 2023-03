Genova – Arriva in città per il week end ma è ricercato perchè deve scontare una condanna in carcere e viene scoperto e arrestato.

Aveva pensato di passare inosservato il 49enne giunto nel capoluogo ligure per trascorrere il fine settimana ma il sistema di allerta della Polizia, collegato con tutti gli alberghi e le strutture ricettive della Liguria, lo ha smascherato comunicando alle forze dell’ordine la sua presenza in una stanza prenotata online.

All’arrivo dei poliziotti dell’U.P.G. il 49enne, alloggiato nella stanza denominata “La sorpresa” , si è chiuso dentro a doppia mandata, rifiutandosi di aprire la porta. Con l’ausilio dei Vigili del fuoco gli agenti sono riusciti infine ad entrare e a condurre il ricercato in carcere dove dovrà scontare 1 anno e 2 mesi di detenzione.