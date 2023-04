Genova – Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la morte di Paolo Odone, 80 anni, storica guida del commercio genovese, presidente Ascom e per 19 anni al vertice della Camera di Commercio.

Paolo Cesare Odone è morto improvvisamente nella serata di ieri e subito la notizia della sua morte è stata accompagnata da una pioggia di messaggi di cordoglio.

Tra i primissimi quello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Addio a Paolo Odone – ha scritto Toti su Facebook – presidente dell’Aeroporto Cristoforo Colombo e di Ascom-Confcommercio Genova. La Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio. Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo deve anche al suo grande impegno e alle sue battaglie, una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti la sua perseveranza per combattere l’isolamento della Liguria e realizzare quelle opere che Paolo sognava per la sua città”.

“Paolo Odone lasciandoci porta con se un pezzo di storia della nostra Genova – scrive il sindaco Marco Bucci – Uomo schietto, preparato, di grande cultura, durante la sua vita ha ricoperto incarichi fondamentali per lo sviluppo della città lanciando proposte che hanno dettato le agende delle amministrazioni che si sono succedute alla guida della città.

Da quando sono sindaco ho saputo apprezzare tanti suoi consigli e suggerimenti. Tra noi non sono mancati scambi di messaggi, lunghe chiacchierate e anche confronti diretti e accesi su tante questioni: entrambi nella discussione siamo sempre stati animati dal comune desiderio di fare di Genova una delle città più belle e moderne d’Europa.

Quell’amore di Paolo per Genova sarà ciò che di più intenso porterò nei miei ricordi”.

“Quanto lavoro fatto assieme – scrive invece l’assessore comunale Paola Bordilli – Quanti confronti, quanto ho potuto imparare da una persona come Paolo Odone, uomo di cultura, di commercio ma soprattutto genovese innamorato della sua città di cui era uno tra i massimi conoscitori. L’ intera città, non solo il commercio, devono tantissimo al Presidente dell’Aeroporto Cristoforo Colombo e di Confcommercio , a colui che sempre si è speso per ogni quartiere e ogni cittadino. Se ne va “un pezzo di Genova”. Alla “Genova che resta” il compito e il dovere di portare avanti tutte le sue appassionate idee per la città

Ciao Paolo…grazie per tutto quello che hai fatto per noi.