Genova – Ancora violenza davanti ad una discoteca nel quartiere di Sampierdarena dove la polizia è intervenuta per una rissa a calci e pugni e coltellate. La sorpresa è stata grande quando, giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto che la rissa non era scoppiata per una ragazza ma che era stata proprio una giovane di 20 anni ad aggredire quattro giovani poco più che coetanei colpendoli prima a pugni e calci e poi estraendo un coltello.

La giovane era ancora scatenata, tra via Carzino e via Cantore ed è stata fermata dagli agenti che poi sono intervenuti per i primi soccorsi a un giovane di 26 anni ferito ad un braccio e ad una mano dal coltello. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale per medicare le ferite che fortunatamente non sarebbero gravi.

La ragazza è stata fermata e disarmata dopo che ha puntato l’arma da taglio anche contro gli agenti e li ha minacciati in evidente stato di agitazione.

Si è poi scoperto che la ragazza non è nuova ad episodio di violenza e si indaga per individuare un’altra giovane che avrebbe partecipato ad una prima aggressione ai danni di una terza ragazza, probabilmente all’origine degli episodi successivi.

Sconcerto tra i residenti della zona che chiedono maggiori controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone dove avvengono raduni di persone che spesso esagerano con le bevute perdendo il controllo con tutto quello che ne consegue.