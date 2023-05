Andora (Savona) – Un incidente si è verificato nella notte appena passata, intorno alle 4, in via del Poggio, quando un uomo a bordo di una macchina avrebbe perso il controllo della stessa fino ad uscire di strada e ribaltarsi. Fortunatamente, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La persona alla guida, rimasta ferita, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, che l’hanno poi trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto, infine, sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato alcuni rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.