Genova – Ha ritirato dall’ufficiale giudiziario una comunicazione che le impone di pagare 1.700 euro e gli ha lanciato un bicchiere di vetro dalla finestra, colpendo l’auto.

Momenti di tensione, in un condomino di Marassi, quando il funzionario si è presentato alla porta di casa di una pensionata di 70 anni che non ha preso bene la notizia di una cartella esattoriale.

La donna ha trattenuto la rabbia sino al momento di chiudere la porta e poi è uscita sul poggiolo di casa ed ha lanciato un bicchiere di vetro contro l’auto dell’ufficiale giudiziario danneggiandola e rischiando di ferire l’uomo.

In tutta risposta il funzionario, pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ha chiamato le forze dell’ordine e ha fatto identificare la donna e l’ha denunciata.

Ora la pensionata, oltre a dover comunque pagare la cartella da 1.700 euro, dovrà risarcire il danno causato e rispondere in Tribunale di una serie di reati che vanno dalle minacce al lancio di oggetti pericolosi.