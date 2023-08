Recco (Genova) – Potrebbe perdere una mano la donna di 75 anni coinvolta questa mattina in un grave incidente stradale sull’autostrada A12 Genova – Livorno, poco prima del casello di Recco.

Per cause ancora da accertare l’auto condotta dalla pensionata si è ribaltata finendo la sua corsa contro il guard rail.

Subito soccorsa, la donna è rimasta ferita in modo gravissimo ad una mano e una volta trasferita in ospedale è stata subito sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Pesanti anche le ripercussioni per il traffico in una giornata di rientro dalle ferie e dalle gite fuoriporta per il fine settimana.

Segnalate code di oltre 13 km in direzione Livorno.