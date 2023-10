Genova – Verrà nuovamente ascoltata nelle prossime ore la escort coinvolta nelle indagini su presunti festini a base di sesso e cocaina cui avrebbero partecipato Vip e politici. La donna ha già fatto dichiarazioni che hanno portato all’arresto di due professionisti genovesi ed ha indicato alcuni nominativi di persone che avrebbero partecipato alle feste organizzate in una villa sulle alture di Genova. Ora, però, la principale testimone dello scandalo avrebbe chiesto di essere sentita nuovamente per poter rilasciare altre dichiarazioni e, probabilmente, per “arricchire” l’elenco dei nominativi dei Vip che avrebbero partecipato agli incontri hot e consumato droga.

Dalle deposizioni della escort è partita l’indagine che ha già coinvolto nomi eccellenti anche se, al momento, nessuno – a parte gli organizzatori delle feste – risultano indagati e continuano a dichiarare di poter dimostrare la loro estraneità ai fatti.