Coldirodi (Imperia) – Indagini in corso per la rapina in villa avvenuta nei giorni scorsi sulle alture di Sanremo, ai danni di un facoltoso imprenditore edile ormai in pensione.

Secondo la ricostruzione i malviventi, almeno 4 e ben coordinati tra loro – cosa che fa pensare ad un colpo di una banda organizzata, hanno atteso il rientro del padrone di casa e forse conoscendone le abitudini lo hanno preso in trappola al momento di aprire il cancello.

L’uomo è stato costretto sotto la minaccia delle armi ad aprire la porta della villa e a lasciare entrare i rapinatori che, velocemente, hanno bloccato la moglie dell’imprenditore al piano superiore mentre l’uomo, minacciato, ha dovuto rivelare dove erano custoditi gioielli e denaro contante.

I rapinatori hanno poi legato l’uomo e sono fuggiti intimando di non avvisare nessuno prima che si fossero allontanati.

Solo a tarda sera l’imprenditore e’ riuscito a liberarsi e dopo aver rassicurato la moglie terrorizzata, ha chiamato le forze dell’ordine facendo scattare le indagini e la caccia ai rapinatori.

Ora sotto esame ci sono le riprese delle molte telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso le fasi di avvicinamento e di fuga dei malviventi fornendo elementi utili alle indagini.

Il bottino della rapina ammonterebbe a svariate decine di migliaia di euro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la vicenda ha suscitato grande paura nella zona nel timore di altri colpi.