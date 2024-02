Genova – Dovrebbero partire nei prossimi giorni i lavori per l’apertura del cantiere per la manutenzione straordinaria del cavalcavia di corso Europa che attraversa parte di Nervi. L’enorme fessura nella spalla del cavalcavia si sta allargando ma non in modo preoccupante ma sono le condizioni generali della struttura che hanno spinto il Comune di Genova a far partire con una certa urgenza le operazioni di rinforzo e manutenzione.

Il viadotto è chiuso al traffico pesante dopo che i residenti hanno iniziato a denunciare lo stato di salute ammalorato del viadotto ma, soprattutto, dopo la “scoperta” di una grossa fessurazione in una delle spalle su cui poggia il viadotto.

Ora, trovati i fondi, circa 1 milione di euro tra interventi diretti e manutenzione, inizieranno anche i lavori.

Una buona notizia arriva sul fronte della viabilità perché, contrariamente a quanto si temeva inizialmente, il viadotto non sarà chiuso al traffico e pur restando il divieto di transito ai mezzi pesanti, auto e moto potranno passare ugualmente.

Verrà invece chiusa la rampa che collega via Donato Somma a largo Pesce.