Genova – Sono entrati in funzione questa mattina i nuovi semafori intelligenti instalati nelle scorse settimane tra corso Montegrappa e via Canevari a San Fruttuoso e tra corso De Stefanis e via Bertuccioni a Marassi.

Da questa mattina stop al periodo di tolleranza e sperimentazione e via libera alle multe per chi passa con il rosso o non si ferma prima della riga bianca dello Stop.

I semafori intelligenti sanzioneranno chi passa con il rosso (e chi si troverà in mezzo all’incrocio dopo la fine del giallo) ma anche chi si ferma con le ruote davanti sulla striscia bianca o addirittura oltre.

Forte la preoccupazione dei residenti della zona interessata sia per le possibili sanzioni che per i “rischi” di incroci molto trafficati e dove spesso il traffico si blocca impedendo di fatto il rispetto del rosso.

Passando con il rosso si pagherà una multa di 167 euro con riduzione del prezzo se si paga entro 5 giorni dal ricevimento. Ma le multe potranno arrivare a 665 euro e con la perdita sino a 6 punti della patente.

I semafori intelligenti faranno “lo sconto” solo a chi si ferma con le ruote davanti oltre la linea bianca: in quel caso la sanzione dovrebbe essere di “soli” 42 euro. Un incubo soprattutto per motociclisti e scooteristi.

Il provvedimento è accompagnato dalle consuete proteste e lamentele, soprattutto per le perplessità legate al traffico e alle emergenze come il passaggio delle ambulanze o di auto di emergenza. In molti si domandano se lo spostamento per lasciare passare l’ambulanza all’incrocio o il fermarsi per lo stesso motivo, comporterà la multa.

In molti, specie sui social, avrebbero preferito un più lungo periodo di prova, magari con l’invio di avvisi di sanzione “sospesa” per far capire a residenti e pendolari quali sono i comportamenti “vietati” al di là dell’ovvio “bruciare il semaforo”.

Perplessità anche per le giornate nelle quali si giocano le partite e nelle quali si registrano modifiche del traffico che già oggi causano pesanti disagi e ritardi alla normale circolazione.