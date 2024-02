Genova – Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations e promossa in Italia da ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche). Dal 2013, le guide turistiche italiane scelgono anche un weekend in cui proporre ulteriori visite guidate gratuite a cittadini e turisti, con ottimi risultati di pubblico.

A Genova quest’anno la Giornata Internazionale della Guida Turistica si celebrerà il 24 febbraio pomeriggio, con visite guidate gratuite a cura di AGTL (Associazione Guide turistiche della Liguria), in collaborazione con ASTer.

“Il tema scelto dalla World Federation Tourist Guide Associations per quest’anno

è il Turismo Verde: non si poteva optare per argomento migliore per noi, che

stiamo terminando un ciclo di incontri di formazione proprio sui giardini storici

della nostra città, in collaborazione con Aster e con il Parco Duchessa di

Galliera” fa presente Antonella Frugone, che da alcuni mesi si occupa della

realizzazione di un corso di aggiornamento ad hoc per le guide di AGTL.

“I giardini storici sono a tutti gli effetti parte del patrimonio culturale della città

e non sono solo luoghi dove ammirare alberi secolari, bellissimi monumenti

viventi: entrare in un giardino storico è come entrare in un museo a cielo

aperto, che necessita di attenzioni e cure particolari. La Villetta Di Negro è

attualmente interessata da una felice operazione di restauro, e questa è

un’opportunità per poter vedere il prima e poter godere maggiormente del

dopo.”

Sabato 24 febbraio è prevista dunque la visita guidata gratuita alla VILLETTA DI

NEGRO, finalizzata alla raccolta di offerte libere per la realizzazione di targhette

descrittive da apporre ad alberi cittadini significativi, che verranno indicati da

ASTer.

VILLETTA DI NEGRO BALUARDO DI NATURA E CULTURA

Storie di alberi, mura, uomini e donne nella scenografica espansione

ottocentesca della città

– Appuntamento all’ingresso del giardino di Villetta Di Negro, Piazza Mazzini

– Orari delle visite: 14.30, 15.00, 15.30, 16.00. Durata un’ora ca.

– Prenotazione obbligatoria: info@associazioneguidege.com, 335-8445391

(whatsapp dal 18.02.24)

Sarà una visita guidata ricca di sorprese in un luogo familiare ai cittadini, la cui

storia è tuttavia ben poco nota ai più e ci racconterà dell’espansione della città

nell’Ottocento, dell’evoluzione del verde urbano e delle vicende legate a

personaggi famosissimi di quell’epoca.

“La Giornata Internazionale della Guida Turistica è la manifestazione che

permette alle guide abilitate italiane di portare l’attenzione sulla loro

professione, che fa di loro veri ambasciatori delle località dove operano e

divulgatori della conoscenza del patrimonio.” commenta Michela Ceccarini,

presidente regionale della Associazione Guide Turistiche.

“Anche quest’anno la visita proposta focalizza l’attenzione su luoghi di grande

interesse ma poco sfruttati turisticamente, con l’intenzione di fare approcciare

soprattutto il pubblico locale alla complessità e alla ricchezza del patrimonio “di

prossimità”. Cercheremo di fare sentire i partecipanti “turisti a casa propria”, al

fine di vivere un prezioso esempio di architettura del paesaggio, per rispettarlo

e apprezzarlo maggiormente anche in futuro”.

Ulteriore scopo della manifestazione è quello di sollecitare i

cittadini/consumatori a diffidare da chi conduce visite abusivamente e a

scegliere guide abilitate specializzate sul territorio di competenza. In un

momento in cui il mercato predilige locals (persone del luogo che dovrebbero

veicolare l’esperienza vera di una località e del suo vissuto) le guide turistiche

che si occupano delle visite per la Giornata Internazionale della Guida Turistica a

Genova e in tutta Italia sono orgogliosamente locali.