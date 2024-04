Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Malore fatale per un escursionista di 70 anni deceduto mentre percorreva i sentieri della Val d’Aveto.

L’uomo stava camminando lungo un sentiero insieme ad amici quando di è improvvisamente sentito male perdendo i sensi rapidamente.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che avrebbe potuto trasportare il paziente in ospedale ma purtroppo per l’escursionista non c’è stato niente da fare.

I tentativi di rianimazione non sono serviti a salvare la vita all’uomo e il suo corpo è stato trasferito in obitorio per le verifiche del medico legale.