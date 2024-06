Genova – Sta suscitando sdegno ma anche preoccupazione per l’impennata di episodi di micro criminalità la denuncia di un clochard che dormiva sulla scalinata della chiesa di via Cecchi, alla Foce. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito mentre dormiva e colpito con diversi calci da qualcuno che lo ha poi derubato di un trolley.

La deuncia ha fatto scattare le indagini della polizia che hanno rapidamente identificato il presunto autore del gesto, un 41enne trovato ancora in possesso della valigia rubata.

L’episodio è avvenuto nella serata di sabato scorso e il clochard è stato ricoverato in ospedale per accertamenti e per curare le vistose contusioni che aveva sul corpo a causa dei calci.

Un passante che ha assistito alla scena ha subito chiamato il 112 ed ha fornito elementi utili ad identificare ed arrestare l’autore dell’aggressione.

L’uomo è stato arrestato ed è in attesa di processo.