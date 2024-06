Genova – Attimi di paura si sono vissuti nella serata di ieri, mercoledì 4 giugno, all’interno di un autobus della linea 1 che stava percorrendo via Don Giovanni Verità in direzione di Caricamento.

Intorno alle ore 22 sono saliti a bordo del mezzo pubblico diversi giovani e, poco più tardi, da un banale litigio è iniziata una rissa che ha coinvolto diversi di loro, terrorizzando i passeggeri e mandando in frantumi un vetro dello stesso bus.

Immediata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti sul posto nel giro di pochi minuti e che hanno riportato a fatica la situazione alla normalità. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le responsabilità di quanto accaduto. Dopo il loro intervento, il mezzo è stato condotto in rimessa per le operazioni di riparazione.