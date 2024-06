Sestri Levante (Genova) – Incidente mortale, questa mattina all’alba, lungo la statale Aurelia nella zona delle galleria di Sant’Anna.

Per cause ancora da accertare un motociclista di circa 30 anni ha perso il controllo del mezzo che stava guidando finendo rovinosamente a terra. Un impatto violentissimo che gli ha causato ferite mortali.

Sul posto è accorsa l’ambulanza inviata dal 118 ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare ed è morto poco dopo l’intervento dei volontari del soccorso.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire gli interventi di soccorso e di bonifica e i i rilievi delle forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista coinvolto ieri nell’incidente frontale tra una moto ed un’auto in via Nazionale.

L’uomo è ricoverato in gravi condizioni e sono ancora in corso le ricostruzioni di quanto avvenuto.