Genova – La Fiera del Mare di Pegli si fa di sabato e scoppiano le polemiche, specie sui social, per la scelta di cambiare la tradizionale collocazione dell’ultima domenica di luglio a cui si era abituati da sempre, per il sabato pomeriggio con proseguimento alla sera.

A manifestare dissenso sono anche gli stessi commercianti, costretti ad allestire le bancarelle sotto il solleone invece del mattino presto della domenica.

Le 80 bancarelle che hanno confermato la loro presenza, infatti, potranno “aprire” alle 16 e questo costringerà i commercianti a preparare la loro postazione in condizioni climatiche, per così dire, non esattamente facili.

Le bancarelle si collocheranno dai Giardini Peragallo, sino a via Mulinetti ma in concomitanza con la Fiera del mare, il CIV Riviera di Pegli ha organizzato aperture straordinarie serali di negozi.

Attesa – e anche qui qualche contestazione animalista – per i tradizionali “botti” che dovrebbero scattare intorno alle 23 per la gioia di grandi e piccini e meno per chi ha cani e animali in casa e avrebbe preferito scelte più rispettose delle necessità dei piccoli e grandi amici a quattro zampe.

Per i provvedimenti per il traffico, la polizia locale fa sapere che saranno vietate sosta e fermata nel tratto di lungomare di Pegli davanti ai giardini Peragallo e largo Calasetta.

I bus Amt non subiranno variazioni di percorso.