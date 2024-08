Genova – Un episodio di violenza si è verificato nel corso della notte appena trascorsa nel quartiere genovese di Sampierdarena. E’ accaduto in via Dino Col, poco dopo la mezzanotte.

Un uomo è stato avvicinato da due sconosciuti, che hanno iniziato a colpirlo al volto e al corpo con dei cocci di bottiglia, causandogli diverse ferite. In un secondo momento, gli hanno sottratto circa 600 euro che aveva con sé prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la vittima e l’hanno trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi. Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dei malviventi: in tal senso, potrebbero aiutare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.