Genova – Nascondeva la droga nel cappello il 19enne fermato per un normale controllo alla fermata del bus tra via Carrara e corso Europa, e che subito è apparso molto nervoso agli agenti che lo controllavano.

Gli operatori hanno deciso di approfondire la verifica e nel cappello che indossava il giovane sono stati trovati alcuni grammi di droga. Altra sostanza stupefacente è stata trovata tra i vestiti per un totale di 57 gr di hashish.

Il controllo è stato esteso anche nella sua abitazione dove, celati in svariati punti della casa, sono stati ritrovati altri 100 gr. circa della stessa sostanza e 1390 euro.

Il giovane è stato denunciato a piede libero.