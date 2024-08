Valbrevenna (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio che da ieri distrugge i boschi della località Carsi, nel territorio del comune montano. L’area interessata si trova all’interno del Parco naturale regionale dell’Antola e nella giornata di ieri sono stati impiegati ben due canadair ed un elicottero regionale per avere ragione delle fiamme che si sono sviluppate su pendii molto ripidi e di difficile accesso alle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.

Gli uomini impiegati nelle operazioni di spegnimento sono rimasti al lavoro, durante la notte, negli orari in cui i mezzi aerei non possono operare per motivi di sicurezza.

Alle prime luci dell’alba, se necessario, riprenderanno a volare.

Intanto si ricorda che è vietata l’accensione di fuochi e barbeque per lo stato di grave siccità e pericolosità dei boschi.