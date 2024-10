Moconesi (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della bambina di appena un anno deceduta ieri nella sua abitazione. La famiglia, disperata, non riesce a darsi pace anche perché la piccola era stata portata d’urgenza in ospedale, sabato sera, a Lavagna ma il personale medico l’ha dimessa mandandola a casa con i genitori.

Una morte, quindi, che secondo i familiari poteva essere evitata magari con l’invio al Gaslini che è centro specialistico pediatrico eccellenza europea.

Un sospetto che ha fatto scattare anche un’inchiesta della magistratura che accerterà se la bambina abbia ricevuto o meno tutte le attenzioni necessarie e se il personale medico abbia effettuato tutti gli esami medici necessari ad avere un quadro completo della situazione.

Sono stati i genitori della piccina, ieri pomeriggio, ad allertare nuovamente i soccorsi assistendo impotenti alla morte della loro bambina mentre i soccorritori cercavano con ogni mezzo di salvarle la vita.

Per il trasferimento in ospedale era già stato attivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco ma all’arrivo dei soccorsi la piccola era già deceduta.

I primi accertamenti sono stati effettuati in casa dai carabinieri ma poco dopo è stata sequestrata la cartella clinica della piccola presso l’ospedale di Lavagna e le indagini chiariranno se poteva essere salvata.