Ronco Scrivia (Genova) – Migliorano, all’ospedale San Martino le condizioni del ragazzo di 18 anni che eri pomeriggio è stato colpito da un improvviso malore mentre giocava una partita di pallone nel campo sportivo di Ronco Scrivi, nell’entroterra genovese.

Il ragazzo si è accasciato a terra improvvisamente, colpito da un improvviso arresto cardiaco che è stato prontamente trattato con il defibrillatore presente nella struttura.

Una manovra che gli ha letteralmente salvato la vita.

Subito è stato chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Ronco Scrivia ma poi si è deciso il trasporto in elicottero considerate le condizioni critiche del ragazzo.

Una volta in ospedale, il ragazzo è stato sottoposto a delicati esami clinici ma le sue condizioni sarebbero in netta ripresa.

Resta da comprendere l’origine del malore e cosa lo abbia causato.