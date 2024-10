Genova – Torna la partita di calcio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e tornano i consueti disagi per i residenti della zona-

Nel pomeriggio di oggi, sabato 19 ottore, alle ore 15,00 si terrà l’incontro di calcio che vede affrontarsi Genoa e Bologna saranno messe in atto le consuete modifiche alla viabilità.

Già dalle 7.00 di questa mattina è vietata la sosta dei motoveicoli nella zona antistante i prefiltraggi di Piazzale Marassi e anche nella via Monnet da via Calì a Via Spensley dove già è vietata la sosta ad altre categorie di veicoli.

In Via Buozzi è invece vietata la sosta dalle ore 07.00 nel parcheggio di interscambio.