Aggiornamento – L’autostrada è stata riaperta intorno alle ore 7

Sanremo (Imperia) – L’incendio divampato a bordo di un mezzo pesante ha causato la chiusura dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto tra Arma di Taggia e Sanremo in direzione del confine di Ventimiglia. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte causando pesanti disagi per automobilisti e trasportatori.

Secondo le prime informazioni il mezzo avrebbe improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare e il conducente è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo, prima che l’intero automezzo venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e la polizia stradale che ha chiuso il tratto tra Arma di Taggia e Sanremo in direzione del confine con la Francia per consentire le operazioni di soccorso e bonifica.

Fortunatamente non si registrano feriti ma il mezzo è andato distrutto e le operazioni di rimozione e di bonifica del manto stradale potrebbero causare disagi prolungati.